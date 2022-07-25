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Spor

Napoli, Kepa'yı istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Chelsea'de forma giyen kaleci Kepa Arrizabalaga'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:55 - Güncelleme:
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Kepa Arrizabalaga, 2018 yılında Athletic Bilbao'dan Chelsea'ye 80 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Kaleci için ödenen en yüksek bonservis bedeli ile Kepa, futbol tarihine geçmişti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Chelsea'nin ilk 11'de düşünmediği kalecisi Kepa'yı kadrosuna katmak istiyor.

Kim Min-jae transferini bitirmek üzere olan Napoli'nin Kepa ile anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi Chelsea'nin as kalecisi Édouard Mendy olurken Kepa, Premier Lig'de sadece 4 maçta forma şansı buldu.

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