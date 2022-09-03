Napoli, Lazio deplasmanından 3 puanı aldı

Serie A'nın 5. haftasında Napoli, deplasmanda Lazio'ya konuk oldu.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Mücadelede gol perdesini, 4. dakiada Zaccagni açarken Lazio öne geçti. Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae 38. dakikadada attığı golle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya Lazio oyuncu değişiklikleriyle başlarken golü bulan yine Napoli oldu. 61. dakikada Kvaratskhelia Napoli'yi 2-1 öne geçirdi ve konuk ekip sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Napoli 11 puana ulaşarak zirve takibini sürdürdü. Lazio ise 8 puanda kaldı ve sezonun ilk mağlubiyetini aldı.