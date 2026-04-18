Spor

Napoli, Lazio karşısında kayıp

Napoli, İtalya Serie A'nın 33. haftasında evinde Lazio'ya 2-0 mağlup oldu ve eğer Inter önümüzdeki hafta oynanacak olan Torino karşılaşmasını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

HABER MERKEZİ18 Nisan 2026 Cumartesi 22:58
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Napoli ile Lazio karşı karşıya geldi. Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio 2-0'lık skorla kazandı.

Lazio'ya galibiyet getiren golleri 6. dakikada Matteo Cancellieri ve 57. dakikada Torna Basic attı.

Lazio, Mattia Zaccagni ile 31. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Inter, 66 puanda kaldı ve lider Inter'in 12 puan gerisinde kaldı. Inter, gelecek hafta Torino deplasmanında kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

İki hafta sonra kazanan Lazio ise puanını 47'ye yükseltti.

Napoli, gelecek hafta Cremonese'yi konuk edecek. Lazio ise sahasında Udinese ile karşılaşacak.

