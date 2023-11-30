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Spor

Napoli, lider Real Madrid'i durduramadı!

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Real Madrid, sahasında İtalya temsilcisi Napoli'yi konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

30 Kasım 2023 Perşembe 01:12 - Güncelleme:
Napoli, lider Real Madrid'i durduramadı!
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Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Napoli ile karşılaştı.

Bernabeu Stadı'nda oynanan maçı Real Madrid, 4-2 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 9. dakikada Rodrygo, 22. dakikada Jude Bellingham, 84. dakikada Nico Paz ve 90+4. dakikada Joselu attı. Napoli'nin golleri 9. dakikada Simeone ve 47. dakikada Anguissa'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 15'e çıkaran Real Madrid, 5'te 5 yaparak gruptan lider çıkmayı garantiledi. Napoli ise 8 puanla 2. sırada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Real, Union Berlin ile karşılaşacak. Napoli ise Braga'yı konuk edecek.

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