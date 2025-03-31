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Spor

Napoli, Milan'a şans tanımadı

İtalya Serie A 30. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında Milan'ı konuk etti. Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Haber Merkezi31 Mart 2025 Pazartesi 00:35 - Güncelleme:
Napoli, Milan'a şans tanımadı
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İtalya Serie A 30. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında Milan'ı konuk etti. Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Matteo Politano ve 19. dakikada Romelu Lukaku attı. Milan'ın tek golü 84. dakikada Luka Jovic'ten geldi.

Milan'da Santiago Gimenez, 69. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Gimenez vuruşunda kaleci Alex Meret'i geçemedi.

Napoli'de ikinci golü atan Lukaku, kariyerinde 400. kez fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından Napoli, ligde bir maç sonra kazandı. Milan ise ligde iki hafta sonra mağlubiyet yaşadı.

Napoli, ligde 64 puana yükseldi. Milan, 47 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Napoli, Bologna deplasmanına konuk olacak. Milan, sahasında Fiorentina'yı konuk edecek.

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