Spor

Napoli, Milan'ı tek golle geçti

Napoli, Serie A'nın 31. haftasında sahasında AC Milan'ı 1-0 mağlup etti. Matteo Politano'nun golüyle kazanan ev sahibi ekip, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2026 Pazartesi 23:53 - Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Napoli ile Milan karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Napoli, 1-0'lık skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golü dakika 79'da Matteo Politano kaydetti.

Antonio Conte, yönetimindeki Napoli, ligde yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Napoli, puanını 65'e yükseltti. Milan, 63 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Napoli, Parma deplasmanına gidecek. Milan, Udinese'yi ağırlayacak.

