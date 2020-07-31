31 Temmuz 2020 Cuma 21:50 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 21:51

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Polonyalı golcü Arkadiusz Milik'in 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmadığını ve oyuncuyu göndereceklerini açıkladı.

İtalyan başkan, "Milik'i uzun zamandır tanıyorum, sözleşmesini uzatmasını söyledim. Yüzüme baktı, bir şey söylemedi. Ayrılığı kabul etmek zorundayız. En yüksek teklifi yapana gidecek. Gitmezse de takımda kalıp oynamama riskini alır." ifadelerini kullandı.

Napoli'nin 50 milyon euro istediği 26 yaşındaki oyuncu için Tottenham ve Juventus'un transfer için istekli olduğu konuşuluyor.