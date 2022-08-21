İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2022 Pazar / 24 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,0876
  • EURO
    18,1625
  • ALTIN
    1016.26
  • BIST100
    3020.2
Spor

Napoli, Monza'yı farklı yendi

Napoli, İtalya Serie A'nın 2. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Monza'yı 4-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.

21 Ağustos 2022 Pazar 21:42 - Güncelleme:
ABONE OL

Serie A'da Napoli, sahasında Monza ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahip ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Napoli'ye golleri getiren golleri; 35 ve 62'de Khvicha Kvaratskhelia, 45. dakikada Victor Osimhen ve 90+4. dakikada Fenerbahçe'den transfer edilen Kim Min Jae attı.

Napoli'de Elif Elmas, oyuna 70. dakikada dahil oldu.

Bu sonucun ardından Napoli, lige 2'de 2 ile başladı ve puanını 6'ya çıkardı. Monza henüz puanla tanışamadı.

İtalya Serie A'nın üçüncü hafta mücadelesinde Napoli, Fiorentina deplasmanına gidecek. Monza ise evinde Udinese'yi ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.