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Spor

Napoli, Ndoye için kesenin ağzını açtı

Napoli, Bologna'nın yıldızı Dan Ndoye için bonuslar dahil 42 milyon avroluk yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi25 Temmuz 2025 Cuma 15:26 - Güncelleme:
Napoli, Ndoye için kesenin ağzını açtı
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Napoli, Dan Ndoye transferi için bastırıyor. İtalyan gazeteci Nicolò Schira'ya göre Napoli, Bologna'ya bonuslarla birlikte toplam 42 milyon avroya ulaşan bir teklif sunmayı planlıyor.

24 yaşındaki İsviçreli oyuncuya 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme teklif edilirken, yıllık 3 milyon avro maaş ve performansa bağlı ek primler öngörülüyor.

2023'ten bu yana Bologna forması giyen Ndoye, geçen sezon çıktığı 41 maçta 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden yıldız oyuncunun piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 35 milyon avro.

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