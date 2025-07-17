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Spor

Napoli, Noa Noell Lang transferini duyurdu

İtalyan ekibi Napoli, PSV'nin 26 yaşındaki genç yıldızı Noa Noell Lang'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
Napoli, Noa Noell Lang transferini duyurdu
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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, PSV'den Hollandalı futbolcu Noa Noell Lang'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Hollandalı futbolcu, geçen sezon PSV formasıyla tüm kulvarlarda 44 maçta 14 gol kaydetti.

Diğer taraftan Napoli, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'i kamp kadrosuna çağırmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in transferi için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor.

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