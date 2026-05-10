Napoli, Rasmus Hojlund'un bonservisini almaya hazırlanıyor

Napoli, bu yaz Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Rasmus Hojlund'u kalıcı olarak transfer ederek ona olan bağlılığını pekiştirmeye hazır.

Son dönemde gol performansında bir düşüş yaşanmasına rağmen, Partenopei yönetimi, Danimarkalı milli oyuncunun Antonio Conte yönetimindeki uzun vadeli potansiyelinden hâlâ tam olarak emin.

Hojlund'un son dönemde gol bulmakta yaşadığı zorluklar, Stadio Diego Armando Maradona'daki coşkuyu pek de azaltmadı. Manchester United'dan kiralık olarak gelen oyuncu, Mart ortasından bu yana gol atamadı; son golünü Serie A'da Lecce'ye karşı attı. Ancak Conte, 23 yaşındaki oyuncunun yeteneklerine hâlâ sarsılmaz bir inançla bağlı.

İtalyan teknik adam, Hojlund'u Napoli'deki taktik projesinin temel direği olarak görüyor. Dünya Kupası play-off'larında Danimarka formasıyla kaçırdığı çok önemli bir penaltı bile kulübün düşüncesini değiştirmedi. Napoli, bu forveti hücum hattının geleceği olarak görüyor ve şu anki gol suskunluğunun yarattığı geçici gürültüyü görmezden gelmeye hazır.

44 MİLYON AVROLUK YATIRIM

Corriere del Mezzogiorno'nun haberlerine göre Napoli, Manchester United ile yapılan sözleşmede yer alan kalıcı satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Serie A devi, eski Atalanta oyuncusunun uzun vadede İtalya'da kalmasını sağlamak için 44 milyon euro ödeyecek ve böylece oyuncunun kulüpteki geleceğini muhtemelen 2030 yılına kadar güvence altına alacak.

Son haftalar sakin geçse de, Hojlund'un bu sezonki genel performansı yine de saygı çekici. Tüm turnuvalarda 14 gol ve 6 asist kaydetti; bu başarı, Napoli'nin hücum hattının Kevin De Bruyne ve David Neres gibi kilit yaratıcı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle zayıflamış olması nedeniyle daha da etkileyici hale geliyor.

DOĞRU ÖN GRUBU BULMAK

Kulüp, Hojlund transferini sonuçlandırmaya hazırlanırken, dikkatler aynı zamanda kadronun santrfor pozisyonunda yeterli derinliğe sahip olmasını sağlamaya da yöneldi. Güvenilir bir yedek arayışı, Partenopei'ye transfer piyasasında milyonlarca euro daha tasarruf ettirebilecek potansiyel bir iç çözümün ortaya çıkmasına yol açtı.