Napoli, Romelu Lukaku ile anlaştı

Napoli, hücum hattını Romelu Lukaku ile güçlendirmek istiyor.

SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI

Sky'da yer alan habere göre, İtalyan temsilcisi, Lukaku ile yaptığı görüşmelerde sözlü olarak anlaşma sağladı.

40 MİLYON EURO İSTENİYOR

Napoli, Belçikalı yıldızın transferi için Chelsea ile görüşmelerine devam ediyor. Chelsea, sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Lukaku için 40 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

ANTONIO CONTE İTİRAFI

Lukaku, Avrupa Şampiyonası'ndan önce yaptığı açıklamada Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte için övgü dolu sözler kullanmıştı. Belçikalı golcü, Inter'de birlikte görev yaptığı Conte'nin birlikte çalıştığı en iyi teknik direktör olduğunu söylemişti.

Geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Lukaku, İtalyan ekibinde 47 maçta 21 gol attı ve 4 asist yaptı.