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Spor

Napoli, Romelu Lukaku'nun bonservisini belirledi

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, geleceği belirsizliğini koruyan Romelu Lukaku'nun bonservisini belirledi.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2026 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
Napoli, Romelu Lukaku'nun bonservisini belirledi
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Napoli'de geride kalan sezonu sakatlığıyla geçiren ve sezonun son bölümünde İtalyan ekibiyle kriz yaşayan Romelu Lukaku için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Belçikalı golcünün bonservisini belirledi. Laurentiis, Romelu Lukaku'dan 10 milyon euro bonservis bekliyor.

Napoli ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Lukaku, geçtiğimiz günlerde, "Napoli ile her şey yolunda. Kulübe olan sevgim hiç değişmedi. Sözleşmemin bir yılı kaldı. Ben bir Napoli oyuncusuyum, ayrılmak isteyen birisi değilim." demişti.

SON KARAR ALLEGRI'DE

Lukaku'nun geleceğiyle ilgili son kararı Napoli'nin yeni teknik direktörü Massimialiano Allegri verecek.

Napoli'de geride kalan sezonda 7 maçta süre bulan Lukaku, 1 kez ağları havalandırdı.

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