İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Napoli, Serie A'ya 3 puanla başladı

Serie A'nın ilk haftasında Napoli, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu. Son şampiyon Napoli, mücadeleyi 2-0 kazandı.

HABER MERKEZİ23 Ağustos 2025 Cumartesi 21:53 - Güncelleme:
Napoli, Serie A'ya 3 puanla başladı
ABONE OL

Serie A'nın ilk haftasında Napoli, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu. Son şampiyon Napoli, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Napoli'nin gollerini 17. dakikada Scott McTominay ve 57. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.

Sassuolo'da 79. dakikada Ismael Kone ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

DE BRUYNE, SİFTAH YAPTI

Sezon başında Manchester City'den Napoli'ye transfer olan De Bruyne, 57. dakikada kaydettiği golle İtalyan ekibindeki ilk golünü attı.

Bu sonuçla birlikte Napoli, sezona galibiyetle başladı. Serie A'ya geri dönen Sassuolo ise lige mağlubiyetle merhaba dedi.

Ligde gelecek hafta Napoli, Cagliari'yi konuk edecek. Sassuolo ise Cremonese deplasmanında olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Müşteriler neye uğradığını şaşırdı: Patlayan lastik ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.