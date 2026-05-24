Napoli, sezonu galibiyetle noktaladı

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Napoli ile Udinese karşı karşıya geldi. Stadio Diego Maradona'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 1-0'lık skorla kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golü 24. dakikada Rasmus Höjlund kaydetti.
Udinese'de Christian Kabasele, 64. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Napoli, ligi 76 puanla ikinci sırada tamamladı. Udinese ise ligi 50 puanla orta sıralarda noktaladı.