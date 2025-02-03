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Spor

Napoli son nefeste yıkıldı

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Roma, konuk ettiği Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Lider Napoli'nin 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Haber Merkezi3 Şubat 2025 Pazartesi 01:20 - Güncelleme:
Napoli son nefeste yıkıldı
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İtalya Serie A'nın 23. haftasında Roma, Napoli'yi konuk etti.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Napoli'nin golünü 29. dakikada Leonardo Spinazzola kaydetti. Roma'ya beraberliği getiren gol ise 90+2'de Angelino'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 7 maçlık galibiyet serisi sona eren lider Napoli, 54 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Inter ile puan farkını açma fırsatını kaçırdı.

Yenilmezlik serisi 7 maça yükselen Roma ise 31 puana yükseldi ve 9. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Roma, Venezia'ya konuk olacak. Napoli ise Udinese'yi ağırlayacak.

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