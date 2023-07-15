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Spor

Napoli Teknik Direktörü Rudi Garcia'dan Kim Min-jae açıklaması

Napoli Teknik Direktörü Rudi Garcia, Bayern Münih'e transfer olacağı iddia edilen Kim Min-jae hakkında açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 22:02 - Güncelleme:
Napoli Teknik Direktörü Rudi Garcia'dan Kim Min-jae açıklaması
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla beraber Napoli'ye transfer olan ve 33 yıl sonra gelen şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Kim Min-Jae için transfer haberleri bitmiyor.

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"MIN-JAE'NİN AYRILDIĞINI BİLİYORUZ"

Çıkan transfer haberlerini doğruluyan şekilde konuşan Rudi Garcia, "Kim Min-Jae'nin takımdan ayrıldığını biliyoruz ve bu durumdan dolayı çok üzgünüz. Ancak umut ediyoruz ki tüm yıldızlarımız takımda kalır." ifadelerini kullandı.

Bir başka büyük transfer adaylarından olan Victor Osimhen hakkında da konuşan Garcia, "Size garanti veriyorum ki Osimhen, Napoli'de kalmak istiyor. Victor Osimhen burada çok mutlu ve daha bir sürü güzel şeyler başarmak istiyor." sözleriyle cümlelerini bitirdi.

45 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 45 resmi maça çıkan Kim Min-Jae bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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