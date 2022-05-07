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Spor

Napoli, Torino deplasmanında tek golle kazandı

Napoli, İtalya Serie A'nın 36. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Torino'yu 1-0 mağlup etti.

7 Mayıs 2022 Cumartesi 18:29 - Güncelleme:
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Serie A'nın 36. haftasında Ivan Juric'in ekibi Torino ile Luciano Spalletti'nin yönetimindeki Napoli karşı karşıya geldi.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 1-0 kazanırken, konuk ekibin tek golü 73. dakikada Fabian Ruiz'den geldi. Maçın 61. dakikasında Napoli'nin kazandığı penaltı vuruşunda Lorenzo Insigne topu ağlarla buluşturamadı.

Bu sonuçla beraber ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Napoli puanını 73'e çıkartıp zirve takibini sürdürürken, 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Torino 47 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli evinde Genoa'yı ağırlarken, Torino deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşacak.

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