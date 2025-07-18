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Spor

Napoli, Vanja Milinkovic-Savic ile anlaştı

Torino kalecisi Vanja Milinkovic-Savic, Napoli ile dört yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki Sırp eldivenin maaşı yıllık 1,7 milyon avro olacak.

Haber Merkezi18 Temmuz 2025 Cuma 12:44 - Güncelleme:
Napoli, Vanja Milinkovic-Savic ile anlaştı
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Napoli, kaleci transferinde sona yaklaştı. İçeriden gelen bilgilere göre, Torino forması giyen Vanja Milinkovic-Savic ile prensip anlaşmasına varıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre 28 yaşındaki Sırp kaleci, Napoli ile dört yıllık bir sözleşme konusunda el sıkıştı. Sözleşmede ayrıca bir yıl opsiyon maddesi de yer alıyor.

Yeni sezonda Napoli forması giymesi beklenen Milinkovic-Savic'in yıllık 1,7 milyon avro maaş alacağı bildiriliyor. Geçtiğimiz sezon Torino'da 39 maça çıkan başarılı kaleci, bu maçlarda 44 gol yedi ve 11 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Napoli'nin kısa süre içinde transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

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