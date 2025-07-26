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Spor

Napoli, Vanja Milinkovic-Savic'i bitirdi

Napoli, Antonio Conte'nin isteğiyle kaleye takviye yaptı. Sırp kaleci Vanja Milinkovic-Savic'in transferi için Torino ile 21 milyon avroya anlaşmaya varıldı.

Haber Merkezi26 Temmuz 2025 Cumartesi 15:24 - Güncelleme:
Napoli, Vanja Milinkovic-Savic'i bitirdi
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Napoli, kaleci transferinde sona geldi. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Vanja Milinkovic-Savic'in transferi için Torino ile anlaşma sağlandı. 27 yaşındaki Sırp kaleci, Haziran ayında 4 yıla yayılmış 21 milyon avroluk bonservis bedeliyle transfere onay vermişti.

Kariyerine Vojvodina'da başlayan Milinkovic-Savic, Manchester United'a transfer olmuş ancak forma şansı bulamadan Lechia Gdansk'a gitmişti. 2017'de Torino'ya imza attıktan sonra SPAL, Ascoli ve Standard Liege'de kiralık olarak forma giydi.

Torino formasıyla 158 maça çıkan kaleci, 52 maçta kalesini gole kapattı. Sırbistan Milli Takımı'nda da 18 kez görev yaptı. Antonio Conte'nin kalede güveneceği yeni isim artık Milinkovic-Savic olacak.

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