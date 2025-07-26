Napoli, Vanja Milinkovic-Savic'i bitirdi

Napoli, kaleci transferinde sona geldi. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Vanja Milinkovic-Savic'in transferi için Torino ile anlaşma sağlandı. 27 yaşındaki Sırp kaleci, Haziran ayında 4 yıla yayılmış 21 milyon avroluk bonservis bedeliyle transfere onay vermişti.

Kariyerine Vojvodina'da başlayan Milinkovic-Savic, Manchester United'a transfer olmuş ancak forma şansı bulamadan Lechia Gdansk'a gitmişti. 2017'de Torino'ya imza attıktan sonra SPAL, Ascoli ve Standard Liege'de kiralık olarak forma giydi.

Torino formasıyla 158 maça çıkan kaleci, 52 maçta kalesini gole kapattı. Sırbistan Milli Takımı'nda da 18 kez görev yaptı. Antonio Conte'nin kalede güveneceği yeni isim artık Milinkovic-Savic olacak.