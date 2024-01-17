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Spor

Napoli, Victor Nelsson için teklifini yaptı

Son iki sezonda Galatasaray'da harika bir performans sergileyen Victor Nelsson'a son olrak Napoli talip oldu. İtalya ekibi transfer için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İşte detaylar...

17 Ocak 2024 Çarşamba 12:47 - Güncelleme:
Napoli, Victor Nelsson için teklifini yaptı
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Galatasaray'da Davinson Sanchez'in sakatlığı sonrasında yeniden formasına kavuşan ve performansıyla yine beğeni toplayan Victor Nelsson'a İtalyan devi Napoli talip oldu.

2021 yazında 7 milyon euro karşılığında transfer edilen Danimarkalı stoper için Napoli'nin ciddi bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldığı öğrenildi.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İtalyan basını Napoli'nin, Udinese'den Nehuen Perez'i alamadığını ve rotayı Nelsson'a çevirdiğini yazdı.

Galatasaray yönetimi, 10 milyon euroluk teklifle gelen Napoli'ye kapıyı 20 milyon eurodan açtı. Nelsson'un sözleşmesinde 25 milyon euroya serbest kalma maddesi var.

Öte yandan İtalyan basını, Nelsson ile Atalanta, Fiorentina ve Milan'ın da ilgilendiğini duyurdu.

BU SEZON 23 MAÇ

25 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta görev alırken 1 kez gol sevinci yaşadı.

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