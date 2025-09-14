İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2025 Pazar / 22 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Napoli yıldızlarıyla kazandı

Serie A'nın 3. haftasında Napoli, deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu. Stadio Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi Napoli, 3-1 kazanmayı başardı.

HABER MERKEZİ14 Eylül 2025 Pazar 01:19 - Güncelleme:
Napoli yıldızlarıyla kazandı
ABONE OL

Serie A'nın 3. haftasında Napoli, deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu.

Stadio Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi Napoli, 3-1 kazanmayı başardı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Kevin De Bruyne penaltı noktasından, 14. dakikada Rasmus Hojlund ve 51. dakikada Sam Bukema kaydetti.

Fiorentina'nın tek golü ise 79. dakikada Luca Ranieri'den geldi.

HOJLUND İLK MAÇINDA ATTI

Napoli'nin Manchester United'dan yeni transferi Rasmus Hojlund, ilk maçında ağları havalandırdı.

Bu sonuçla birlikte Napoli, sezona 3'te 3 ile başladı. Fiorentina ise 2 puanda kaldı.

Napoli gelecek hafta ligde Pisa'yı konuk edecek. Fiorentina, Como'yu ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.