Napoli yıldızlarıyla kazandı

Serie A'nın 3. haftasında Napoli, deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu.

Stadio Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi Napoli, 3-1 kazanmayı başardı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Kevin De Bruyne penaltı noktasından, 14. dakikada Rasmus Hojlund ve 51. dakikada Sam Bukema kaydetti.

Fiorentina'nın tek golü ise 79. dakikada Luca Ranieri'den geldi.

HOJLUND İLK MAÇINDA ATTI

Napoli'nin Manchester United'dan yeni transferi Rasmus Hojlund, ilk maçında ağları havalandırdı.

Bu sonuçla birlikte Napoli, sezona 3'te 3 ile başladı. Fiorentina ise 2 puanda kaldı.

Napoli gelecek hafta ligde Pisa'yı konuk edecek. Fiorentina, Como'yu ağırlayacak.