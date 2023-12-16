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Spor

Napoli yükselişe geçti!

İtalya Serie A'da Napoli, sahasında Cagliari'yi 2-1 mağlup etti ve bu sonuçla ligde iki hafta sonra kazanmış oldu.

16 Aralık 2023 Cumartesi 22:52 - Güncelleme:
Napoli yükselişe geçti!
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İtalya Serie A 16. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçı Napoli, 2-1'lik skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Victor Osimhen ve 75. dakikada Khvicha Kvaratskhelia attı. Cagliari'nin tek golü 72. dakikada Leonardo Pavoletti'den geldi.

Napoli, bu sonuçla birlikte ligde 2 hafta sonra kazandı ve puanını 27'ye çıkardı. Cagliari, 13 puanda kaldı.

İtalya'da gelecek hafta Napoli, Roma deplasmanına gidecek. Cagliari bu kez Hellas Verona deplasmanına konuk olacak.

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