Napoli'de Antonio Conte gelişmesi

Serie A'da son şampiyon Napoli, ligin 11. haftasında deplasmanda Bologna ile karşı karşıya geldi. Antonio Conte yönetimindeki Napoli sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bologna'nın gollerini Thijs Dallinga ve Jhon Lucumi kaydetti.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Conte takımını eleştirirken, "Endişelenmeden edemiyorum, sezon başından bu yana alınan beş yenilgi çok fazla. Şampiyonluk için favori olarak gösterilen bir takımın beş maç kaybetmesi, bir şeylerin yolunda gitmediği anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Conte'nin açıklamalarının ardından İtalyan basını, deneyimli teknik direktör ile Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in bugün bir görüşme gerçekleştireceğini iddia etti.

Il Matino'da yer alan haberde ise görüşmenin ilerleyen günlerde yapılacağı, Conte'nin herhangi bir istifa düşüncesinin olmadığı ve ayrılık ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi.

Görüşmede sezon hedeflerinin değerlendirileceği ve nasıl bir yol izleneceğinin tartışılacağına vurgu yapıldı.