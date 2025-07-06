G.Saray'ın geçen sezon transferin son gününde 'düşeş' şekilde kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen, transfer tekliflerine cevap vermiyor. Aslan'ın tüm şartlarını zorlayarak almaya çalıştığı Nijeryalı golcü, 10 Temmuz'a kadar tekliflere cevap vermek istemediğini belirtti. Conte'nin yeniden kadro dışı bıraktığı ve maaşını ödemeye başladığı Osimhen'in hazırlık kampı bitmeden takımdan ayrılmasını istiyor. İtalya ekipleri için 15 Temmuz'da bitecek olan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin ortadan kalkacak olması, Juventus'u ön plana çıkartıyor.

NAPOLİ'DE ZARAR ENDİŞESİ

Napoli yönetimi, futbolcunun daha düşük fiyata gitmemesi için Conte'den oyuncuyu idmanlara almasını isteyebilir. Arenanapoli'de çıkan haberde, "Osimhen ateşi yükseldi. Al-Hilal, Galatasaray ve Juventus'un ardından Manchester United yeniden devreye girdi. Oyuncu 10 Temmuz'a kadar telefonlara cevap vermeyeceğini açıkladı. Napoli yönetimi gelişmeleri 'endişeli' gözlerle izliyor. Osimhen için Juventus ihtimali yüksek. 15 Temmuz'da ortadan kalkacak olan serbest kalma maddesi ezeli rakibi favori hale getiriyor."

SONU OLMAYAN PEMBE DİZİ

TMW'nin Internapoli adlı siteye dayandırdığı haberde ise şu ifadeler var: "Osimhen giderek daha fazla ortamı bozuyor, hiçbir varış noktasını kabul etmiyor. Bu süreç sonu olmayan bir pembe diziye dönüştü. Al-Hilal'den yüksek teklifler aldı ama Avrupa'da yüksek seviyede oynamak istiyor. Premier Lig onun için ideal ama Juventus'a olan sevgisini de gizlemiyor. Napoli için Victor büyük bir yük haline geldi. Olabildiğince hızlı bir çözüm bulmak istiyorlar. Kulüp, tehlikeli senaryolardan kaçınmak istiyor."