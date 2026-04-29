Spor

Napoli'de Frank Anguissa gelişmesi

İtalyan ekibi Napoli yeni sözleşme görüşmeleri yaptığı Kamerunlu yıldızı Frank Anguissa ile görüşmeleri durdurdu.

HABER MERKEZİ29 Nisan 2026 Çarşamba 16:50 - Güncelleme:
Napoli'de Frank Anguissa gelişmesi
Galatasaray'la adı anılan Frank Anguissa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli'nin Kamerunlu orta saha ile sözleşme görüşmeleri durduruldu. Haberde, mukavele imzalanmak üzereyken, sürecin askıya alındığı aktarıldı.

Öte yandan Anguissa'nın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği aktarıldı. 30 yaşındaki futbolcunun İtalyan devi ile sözleşmesi 2027'de sona erecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Napoli forması ile 21 maça çıkan Anguissa, bu müsabakalarda 2 gol attı.

