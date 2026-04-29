Napoli'de Frank Anguissa gelişmesi

Galatasaray'la adı anılan Frank Anguissa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli'nin Kamerunlu orta saha ile sözleşme görüşmeleri durduruldu. Haberde, mukavele imzalanmak üzereyken, sürecin askıya alındığı aktarıldı.

Öte yandan Anguissa'nın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği aktarıldı. 30 yaşındaki futbolcunun İtalyan devi ile sözleşmesi 2027'de sona erecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Napoli forması ile 21 maça çıkan Anguissa, bu müsabakalarda 2 gol attı.