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Spor

Napoli'de hedef Darwin Nunez

Serie A'da ilk iki sırayı garantileyen ve şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, transfer için de çalışmalarına devam ediyor. İtalyan ekibinin yeni hedefi ise Darwin Nunez.

Haber Merkezi9 Mayıs 2025 Cuma 19:19 - Güncelleme:
Napoli'de hedef Darwin Nunez
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Serie A'da ilk iki sırayı garantileyen ve şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, transfer için de çalışmalarına devam ediyor.

OSIMHEN'İN BONSERVİSİYLE TRANSFER

İtalyan ekibi, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i yaz transfer döneminde bonservisiyle göndermek istiyor. Napoli, Osimhen'den gelecek bonservisi transfer bütçesi için ayıracak.

HEDEFTEKİ İSİMLER

İtalyan ekibinin transferdeki hedeflerinden birinin Liverpool forması giyen Darwin Nunez olduğu belirtildi.

Napoli'de tek hedefin Nunez olmadığı ve Antonio Conte'nin ekibinin listesinde; Samu Omorodion, Lee Kang-in ve Jonathan David gibi isimlerin de yer aldığı kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Liverpool'daki performansıyla ve kaçırdığı gollerle sık sık eleştirilen Darwin Nunez, İngiliz ekibinin formasıyla bu sezon çıktığı 44 maçta 7 gol attı ve 7 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Darwin Nunez'in Liverpool ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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