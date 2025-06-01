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Spor

Napoli'de hedef Gyökeres

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Sporting CP forması giyen İsveçli yıldız santrfor Viktor Gyökeres'i takımında görmek istiyor.

Haber Merkezi1 Haziran 2025 Pazar 17:59 - Güncelleme:
Napoli'de hedef Gyökeres
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Napoli'de Serie A şampiyonluğuna ulaşan teknik direktör Antonio Conte, yaz transfer dönemi yaklaşırken yönetimden hücum hattına takviye istedi.

İngiliz basınından Daily Mirror'ın haberine göre, Conte'nin listesinde Sporting Lizbon'un golcüsü Viktor Gyökeres bulunuyor.

"GYOKERS'İ ALIN"

Conte'nin, Napoli yönetimine "Manchester United ve Arsenal'i geride bırakıp Gyokeres'i alın" mesajını ilettiği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Sportin CP ile 52 maçta görev alan İsveçli golcü 54 gol 12 asistlik katkı sağladı.

  • Antonio Conte
  • Viktor Gyökeresi
  • Napoli Teknik Direktörü

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