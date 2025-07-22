İSTANBUL 36°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2025 Salı / 27 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4207
  • EURO
    47,5462
  • ALTIN
    4458.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Napoli'de hedef Jack Grealish

Serie A şampiyonu Napoli, hücum hattını güçlendirmek için yeni bir kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor. İtalyan ekibi rotayı Jack Grealish ve Federico Chiesa'ya çevirdi.

Haber Merkezi22 Temmuz 2025 Salı 22:11 - Güncelleme:
Napoli'de hedef Jack Grealish
ABONE OL

Serie A şampiyonu Napoli, hücum hattını güçlendirmek için yeni bir kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor.

Bologna'dan Dan Ndoye ile yapılan görüşmelerde yaşanan pürüzler sonrası, rotayı Jack Grealish ve Federico Chiesa'ya çevirdi.

Antonio Conte yönetimindeki Napoli, yaz transfer döneminde Noa Lang'ı kadrosuna katarak önemli bir hamle yapmıştı. Ancak kulüp, 2025-26 sezonu öncesi hücum hattını tamamlayacak ikinci bir kanat oyuncusunu daha arıyor.

Football Italia'ya göre Napoli'nin ilk hedefi Bologna forması giyen Dan Ndoye'du. Ancak İsviçreli futbolcuya Nottingham Forest'tan gelen teklifin reddedilmesi, pazarlıkları tıkanma noktasına getirdi.

Bu gelişmeler üzerine Napoli, Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport'un haberlerine göre Manchester City'den Jack Grealish ve Liverpool'dan Federico Chiesa'yı gündemine aldı. Özellikle Chiesa'nın, Liverpool'un Uzak Doğu kampı kadrosuna alınmaması transfer ihtimalini güçlendirdi.

  • Napoli transfer
  • Jack Grealish
  • Federico Chiesa

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.