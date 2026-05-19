Napoli'de kriz! Antonio Conte ile yol ayrımına gelindi...

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de teknik direktör Antonio Conte ile iplerin kopma noktasına geldiği ortaya çıktı. Fenerbahçe ile adı zaman zaman anılan 56 yaşındaki Conte için İtalya Milli Takımı iddiası ortaya atıldı.

SÖZLEŞME FESİH GÜNDEMDE!

Çizme basınına yansıyan ve kulübe yakın kaynaklardan sızan son bilgilere göre; yönetim ile deneyimli çalıştırıcı arasında sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi yönünde görüşmeler başladı. Henüz resmi bir ayrılık gerçekleşmemiş olsa da, tarafların sezon sonunda yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçen yıl elde edilen görkemli şampiyonluğun ardından bu sezon kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis ile takımın geleceği, transfer bütçesi ve planlama üzerine derin fikir ayrılıkları yaşayan deneyimli çalıştırıcının, ayrılık fikrine giderek daha sıcak baktığı belirtiliyor. Taraflar arasındaki nihai görüşmenin ve olası kararın, sezonun son lig maçı olan Udinese karşılaşmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU, BU SEZON ZİRVEYE TUTUNAMADI

Geçtiğimiz sezon Napoli'yi Serie A'da zirveye taşıyarak taraftarlara yıllar sonra büyük bir şampiyonluk coşkusu yaşatan Conte, bu sezon takımını Şampiyonlar Ligi potasında tutmayı başarsa da şampiyonluk yarışında Inter'in epey gerisinde kaldı.

İtalyan teknik adamın bu sezon Napoli'nin başında Serie A'da çıktığı 37 maçtaki karnesi şu şekilde: 22 Galibiyet, 7 Beraberlik, 8 Mağlubiyet.

NAPOLİ'NİN LİGDEKİ DURUMU VE PUAN DURUMU

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Pisa'yı 3-0 mağlup ederek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı matematiksel olarak garantileyen 73 puanlı Napoli, ligde sezonu ikinci sırada tamamlamaya hazırlanıyor. Zirvede ise haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan eden milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği 86 puanlı Inter bulunuyor.

SÜRPRİZ GELİŞME; İTALYA MİLLİ TAKIMI

Öte yandan İtalyan basını, Conte'nin İtalya Milli Takımı için gündemde olduğunu duyurdu. 22 Haziran'daki federasyon seçimlerinin ardından yeni yönetimin kararını hemen vereceği ve Conte'nin en güçlü seçeneklerden biri olduğu duyuruldu.