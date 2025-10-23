Napoli'de kriz! Noa Lang ile Antonio Conte'nin arası gergin

Noa Lang, Napoli'de forma şansı bulamamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Yaz transfer döneminde takıma katılan Hollandalı kanat oyuncusu, teknik direktör Antonio Conte'yle yalnızca bir kez konuştuğunu açıkladı.

Eski takımı PSV'ye karşı alınan 6-2'lik ağır yenilgide yedek kulübesinde oturan Lang, içinde bulunduğu durumu "kabul etmesi gerektiğini" söylerken; Conte ise oyuncusuna "bencil davranmaması" ve "takıma odaklanması" yönünde uyarıda bulundu.

Noa Lang'ın Conte yönetiminde yaşadığı hayal kırıklığı giderek büyüyor. PSV'ye dönüşü onun için özel bir an olmalıydı, ancak Napoli'nin Eindhoven'da 6-2'lik hezimet yaşaması Hollandalı oyuncu için kabusa dönüştü. PSV altyapısından yetişen Lang, bir kez daha ilk 11'de yer almadı ve sadece 58. dakikada Billy Gilmour'un yerine oyuna girebildi. Bu sezon yalnızca altı maçta forma giyebilen ve hepsine yedekten dahil olan Lang, Temmuz ayında 28 milyon avro karşılığında imza attığından bu yana toplamda sadece 110 dakika sahada kalabildi.

Maç sonu büyük bir öfke ve hayal kırıklığıyla konuşan 26 yaşındaki oyuncu, bu kadar az süre beklemediğini ve özellikle bu kadar ağır bir yenilgide kenarda kalmasının kendisini şaşırttığını söyledi. "Çalışmaya devam ediyorum ama seçim bana bağlı değil. Şu an için durumu kabullenmem gerekiyor," dedi.

Lang, Pickx Sports'a yaptığı açıklamada duygularını şöyle ifade etti: "Bir şey söylemesem daha iyi olur," dedi öfkeyle. "Sonuç her şeyi anlatıyor. PSV'ye 6-2 yenilmek mi? Bu skandal. Hiç şansımız yoktu, tamamen ezildik. Oynamama izin verilmedi mi? Bilmiyorum. Çok çalışıyorum. Başka bir seçeneğim yok. Burada sözleşmem var, şu an için durumu olduğu gibi kabul etmeliyim. Conte'yle çok sık konuşmuyorum. Onunla yalnızca bir kez konuştum. Bu sonuçtan sonra kafam karıştı, bu yüzden sessiz kalmak daha iyi."