Napoli'de Kvaratskhelia krizi!

Napoli, ismi sık sık transferle anılan Khvicha Kvaratskhelia için kollarını sıvadı.

Calcio Mertaco'nun haberine göre; Napoli, 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Gürcü oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'nın maaşında değişikliğe gitmeye karar verdi.

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in takımda tutmak istediği Kvaratskhelia'nın maaşını 1.4 milyon euro'dan 4 milyon euro'ya çıkarmayı teklif ettiği belirtildi.

KVARATSKHELIA'NIN TEKLİFE CEVABI OLUMSUZ

Haberde, 22 yaşındaki oyuncunun şu anda takımda en az kazanan oyunculardan biri olduğu ve 7 milyon euro maaş istediği öne sürüldü. İki taraf arasında şu an için herhangi bir anlaşmanın sağlanamadığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Napoli ile bu sezon 28 maça çıkan Kvaratskhelia, bu karşılaşmalarda 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.