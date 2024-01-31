İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3474
  • EURO
    32,9945
  • ALTIN
    1999.28
  • BIST100
    8496.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Napoli'de Kvaratskhelia krizi!

Napoli'de futbolculardan Khvicha Kvaratskhelia ile yönetim arasında maaş problemi yaşanıyor. Gürcü yıldızın, kulübünün yaptığı yıllık 4 milyon euro ücreti kabul etmediği iddia edildi.

31 Ocak 2024 Çarşamba 22:31 - Güncelleme:
Napoli'de Kvaratskhelia krizi!
ABONE OL

Napoli, ismi sık sık transferle anılan Khvicha Kvaratskhelia için kollarını sıvadı.

Calcio Mertaco'nun haberine göre; Napoli, 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Gürcü oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'nın maaşında değişikliğe gitmeye karar verdi.

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in takımda tutmak istediği Kvaratskhelia'nın maaşını 1.4 milyon euro'dan 4 milyon euro'ya çıkarmayı teklif ettiği belirtildi.

KVARATSKHELIA'NIN TEKLİFE CEVABI OLUMSUZ

Haberde, 22 yaşındaki oyuncunun şu anda takımda en az kazanan oyunculardan biri olduğu ve 7 milyon euro maaş istediği öne sürüldü. İki taraf arasında şu an için herhangi bir anlaşmanın sağlanamadığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Napoli ile bu sezon 28 maça çıkan Kvaratskhelia, bu karşılaşmalarda 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.