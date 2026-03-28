  • Napoli'de Lukaku krizi büyüyor! Türk kulüpleri harekete geçti
Napoli'de Lukaku krizi büyüyor! Türk kulüpleri harekete geçti

Napoli, milli ara sonrası Belçika'dan dönmeyen ve antrenmanı boykot eden Romelu Lukaku'ya para cezası vermeye hazırlanıyor. Öte yandan Lukaku ile Süper Lig takımları da temasa geçti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Mart 2026 Cumartesi 09:05
İtalya Serie A devi Napoli'de Romelu Lukaku krizi yaşanıyor. Napoli ile Lukaku arasındaki çatışma, zirve noktasına ulaşmış durumda ve bağların kopması an meselesi.

Sky Sport'un haberine göre; Lukaku, bu sabah yapılacak antrenman için tesislere gitmedi. Napoli, bu durum karşısında sert bir tavır sergilemek üzere.

PARA CEZASI VE KADRO DIŞI KARARI GÜNDEMDE

Lukaku'nun milli ara sonrası takımla antrenmanlara başlaması gerekirken kişisel antrenmanlarını gerçekleştirmek için Belçika'da kalması, Napoli yönetimini kızdırdı. Lukaku, Belçika'da kalmak için kulüpten ek izin istedi ancak Başkan De Laurentiis ve teknik heyet bu talebi reddetti.

İtalyan kulübü, antrenmana gelmeyen Lukaku'ya yüksek bir para cezası verecek. Salı gününe kadar İtalya'ya dönmediği takdirde ise A takım kadrosundan çıkarılması gündemde.

DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN AYRILACAK

Öte yandan Nicolo Schira da Lukaku ile ilgili transfer haberi verdi.

Schira'nın haberine göre; Lukaku ile Napoli'nin birlikteliği sona eriyor. Golcü oyuncu, Dünya Kupası'nın ardından takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TÜRK KULÜPLERİ TEMASA GEÇTİ

Belçikalı golcüyle son haftalarda Suudi Arabistan ve Türk kulüpleri temasa geçti. Ayrıca Anderlecht de Lukaku'nun durumunu yakından takip ediyor.

Adı geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan Romelu Lukaku'nun sözleşmesi, 30 Haziran 2027'de sona eriyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon geçirdiği sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Lukaku, 7 maça çıkabildi ve 1 gol attı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
