Spor

Napoli'de Noa Lang için ayrılık ihtimali

Napoli, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang için gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. İtalyan ekibi, uygun bir teklif gelmesi halinde Hollandalı futbolcunun ayrılığına onay verecek.

29 Aralık 2025 Pazartesi 18:27
Napoli'de Noa Lang için ayrılık ihtimali
Napoli, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang ile yollarını ayırabilir.

AYRILIK DÜŞÜNCESİ

Il Mattino'da yer alan habere göre, İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Napoli, Noa Lang için uygun bir teklif gelmesi durumunda transfere izin verecek.

25 MİLYON EURO BONSERVİS

İtalyan ekibi Napoli, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Noa Lang için PSV Eindhoven'a 25 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Napoli forması altında 20 maçta süre bulan Hollandalı futbolcu Noa Lang, 1 kez ağları havalandırdı.

