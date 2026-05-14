Napoli'de Romelu Lukaku için ayrılık vakti

İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku takımdan ayrılmaya hazıranıyor.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
Romelu Lukaku'nun Napoli'deki çalkantılı dönemi, forvetin İtalya'dan bir kez daha ayrılmasıyla kesin bir sonuca doğru ilerliyor gibi görünüyor. Belçika milli takım oyuncusu, uzun süreli sakatlığının rehabilitasyonuna devam etmek üzere memleketine döndü; her iki taraf da yaz aylarında yollarını ayırmaya razı olmuş görünüyor.

La Gazzetta dello Sport'a göre, Lukaku ve Napoli, forvetin kulübün antrenman tesislerinden ayrılıp Belçika'ya dönmesi konusunda karşılıklı bir anlaşmaya vardı. Lukaku, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde formunu yeniden kazanmasına yardımcı olması amacıyla Belçika milli takımının teknik merkezinde iyileşme sürecini tamamlayacak. Seyahatleriyle ilgili önceki anlaşmazlıkların aksine, bu ayrılış, daha fazla iç gerginliği önlemek amacıyla kulüp yönetimi tarafından onaylandı.

Bu karar, oyuncu ile Partenopei arasındaki ilişkinin tonunda bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Mart ayında benzer bir hareket para cezasına ve gergin ilişkilere yol açarken, şu anki atmosfer pragmatik bir işbirliği havasında. Hem kulüp hem de oyuncu, yaz transfer dönemi yaklaşırken profesyonel bir ilişki sürdürmenin çok önemli olduğunu kabul ediyor. Yaz transfer döneminde Lukaku'nun geleceğine dair bir çözüm bulunması bekleniyor.

