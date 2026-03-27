İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4627
  • EURO
    51,2561
  • ALTIN
    6464.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Napoli'de Romelu Lukaku krizi

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen yıldız golcü Romelu Lukaku'nun Belçika'da kalma kararı kulüpte krize neden oldu.

HABER MERKEZİ27 Mart 2026 Cuma 21:12
Napoli'de Romelu Lukaku krizi
ABONE OL

Romelu Lukaku'nun fiziksel hazırlığını sürdürmek için Belçika'da kalma kararı, kulübü Napoli ile yüksek bir gerilime yol açtı.

Marca'da yer alan habere göre; İtalyan devi, oyuncunun 31 Mart Salı gününden önce ülkeye geri dönmemesi halinde bir sonraki maç kadrosundan (6 Nisan Pazartesi - Milan) çıkaracağını belirtti.

Öte yandan Lukaku, Belçika Milli Takımı'na çağrılmış olmasına rağmen sakatlıklarla geçen bir yılın ardından fiziksel durumunu toparlamak amacıyla ABD ve Meksika'ya karşı oynanacak hazırlık maçlarında yer almamayı tercih etti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2025/26 sezonunda sakatlıkla boğulan 32 yaşındaki santrfor, çıktığı 7 maçta yalnızca 64 dakika sahada kalabildi ve 1 gollük katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

İlk test Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında! Bakan Uraloğlu detayları 24'e anlattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.