Napoli'de Romelu Lukaku krizi

Romelu Lukaku'nun fiziksel hazırlığını sürdürmek için Belçika'da kalma kararı, kulübü Napoli ile yüksek bir gerilime yol açtı.

Marca'da yer alan habere göre; İtalyan devi, oyuncunun 31 Mart Salı gününden önce ülkeye geri dönmemesi halinde bir sonraki maç kadrosundan (6 Nisan Pazartesi - Milan) çıkaracağını belirtti.

Öte yandan Lukaku, Belçika Milli Takımı'na çağrılmış olmasına rağmen sakatlıklarla geçen bir yılın ardından fiziksel durumunu toparlamak amacıyla ABD ve Meksika'ya karşı oynanacak hazırlık maçlarında yer almamayı tercih etti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2025/26 sezonunda sakatlıkla boğulan 32 yaşındaki santrfor, çıktığı 7 maçta yalnızca 64 dakika sahada kalabildi ve 1 gollük katkı sağladı.