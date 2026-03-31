İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4833
  • EURO
    51,3296
  • ALTIN
    6596.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Napoli'de Romelu Lukaku krizi

İtalyan ekibi Napoli, antrenmanlara katılması için çağrı gönderdiği Romelu Lukaku ülkesi Belçika'dan dönmedi.

HABER MERKEZİ31 Mart 2026 Salı 17:23 - Güncelleme:
Napoli'de Romelu Lukaku krizi
ABONE OL

Napoli'de Romelu Lukaku ile ilgili kriz devam ediyor.

Sakatlığı nedeniyle milli takımına gitmeyen Lukaku, tedavisi için ülkesi Belçika'ya gitti. Lukaku, kulübü Napoli'nin çağrısına rağmen ülkesinden dönmedi.

Napoli, Belçikalı golcünün antrenmanlara katılması için yapılan çağrıya yanıt vermediğini açıkladı. İtalyan ekibi, 32 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakmayı değerlendiriyor.

Napoli'nin 32 yaşındaki futbolcu için yaptığı açıklama şu şekilde:

"Napoli, Romelu Lukaku'nun bugün antrenmanların yeniden başlaması için yapılan çağrıya yanıt vermediğini duyurur. Kulüp, uygun disiplin cezası uygulayıp uygulamayacağına ve oyuncunun kadroda kalıcı olarak devam edip etmeyeceğine karar verme hakkını saklı tutar."

7 MAÇTA 1 GOL

Bu sezon yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken Belçikalı Lukaku, forma şansı bulduğu 7 maçta 1 gol attı.

Kapat
Video yükleniyor...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.