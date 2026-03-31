Napoli'de Romelu Lukaku krizi

Napoli'de Romelu Lukaku ile ilgili kriz devam ediyor.

Sakatlığı nedeniyle milli takımına gitmeyen Lukaku, tedavisi için ülkesi Belçika'ya gitti. Lukaku, kulübü Napoli'nin çağrısına rağmen ülkesinden dönmedi.

Napoli, Belçikalı golcünün antrenmanlara katılması için yapılan çağrıya yanıt vermediğini açıkladı. İtalyan ekibi, 32 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakmayı değerlendiriyor.

Napoli'nin 32 yaşındaki futbolcu için yaptığı açıklama şu şekilde:

"Napoli, Romelu Lukaku'nun bugün antrenmanların yeniden başlaması için yapılan çağrıya yanıt vermediğini duyurur. Kulüp, uygun disiplin cezası uygulayıp uygulamayacağına ve oyuncunun kadroda kalıcı olarak devam edip etmeyeceğine karar verme hakkını saklı tutar."

7 MAÇTA 1 GOL

Bu sezon yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken Belçikalı Lukaku, forma şansı bulduğu 7 maçta 1 gol attı.