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Spor

Napoli'den Alex Meret kararı

Napoli, kaleci Alex Meret'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmak için menajerleriyle bu hafta görüşecek.

Haber Merkezi24 Şubat 2025 Pazartesi 18:37 - Güncelleme:
Napoli'den Alex Meret kararı
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Napoli, İtalyan kaleci Alex Meret'in sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Kulüp, 26 yaşındaki file bekçisinin menajerleri Federico ve Andrea Pastorello ile bu hafta içinde bir araya gelerek anlaşmayı sonuçlandırmayı hedefliyor.

Görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtilirken, tarafların 2027 yılına kadar geçerli olacak yeni bir kontrat üzerinde çalıştığı öğrenildi. Yeni sözleşmeye göre Meret'in yıllık 2,5 milyon euro kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla 24 maça çıkan Meret, kalesinde 20 gol görürken 11 maçta gol yemedi.

İtalyan kaleci, 2018'de Udinese'den kiralık olarak transfer oluşunun ardından 26 milyon euro bedelle 2019 yılında Napoli'ye transfer olmuştu.

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