Napoli'den Antonio Conte kararı

İtalya Serie A şampiyonu Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin geleceği belli oldu. İtalyan kulübü, başarılı hoca ile yola devam etme kararı aldı.

Napoli'de başkan Aurelio De Laurentis, Antonio Conte'nin takımda kalacağını açıkladı. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Laurentis, "Tam yol ileri, eskisinden daha güçlü!" ifadeleriyle yola devam mesajı verdi.

Kısa süre sonra Napoli'den yapılan paylaşımla Antonio Conte'nin takımda kalacağı açıklandı.

Napoli'nin 4, kendisinin 5. lig kupasını kaldıran Antonio Conte beklentilerin üzerinde bir başarıya imza atmıştı.