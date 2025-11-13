Napoli'den Antonio Conte kararı

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, son dönemdeki kötü gidişata rağmen teknik direktör Antonio Conte'ye olan desteğini yineledi ve Conte'nin takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları reddetti. Conte, Bologna'ya 2-0 yenildikleri maçın ardından "iyi bir iş çıkarmadığını" söyleyince ayrılık söylentileri gündeme gelmişti. Ancak De Laurentiis, Conte'nin görevine devam edeceğini belirtti.

Napoli'nin kötü gidişi hafta sonunda da sürdü. Tüm kulvarlarda bu sezonki beşinci yenilgisini alan ekip, ligde Inter ve Roma'nın iki puan gerisine düştü. Son haftalardaki performansları oldukça ikna edicilikten uzak olan Napoli, son beş lig maçında iki kez mağlup olurken hücumda da ciddi bir etkisizlik sergiliyor. Son üç resmi maçında gol bulamayan son şampiyon, yaratıcılık ve bitiricilik konusundaki sorunlarıyla eleştirilerin odağında.

Artan baskı üzerine teknik direktör Antonio Conte, kulüp genelinde hesap verilebilirlik çağrısı yaptı ve şunları söyledi: "Bu işte herkes sorumluluk almalı. İlk hesap verecek kişi benim. Kalp nakli diye bir şey yok; hepimiz yeniden ruhumuzu ve mücadele azmimizi bulmalıyız. Oyuncularda o enerjiyi göremediğim için üzgünüm; bu da iyi bir iş yapmadığım anlamına geliyor." İtalyan teknik direktör, hem kendi geleceğini hem de takımın durumunu görüşmek üzere kulüp yetkilileriyle bir araya geleceğini belirtti.

Conte, geçen sezon şampiyonluğun ardından Napoli'nin ligi 10. sırada bitirmesinin tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı: "Napoli'de şampiyonluktan sonra ligi 10. sırada bitirdiğimizi asla unutmamalıyız. Geçmişi yeniden gündeme getirdiğim için üzgünüm ama kulüple konuşacağım. Zaten ne düşündüğümü biliyorlardı."

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ise X hesabından yaptığı paylaşımda Conte'nin istifa edeceğine dair söylentilere yanıt verdi:

"İnternette Conte'nin istifasına dair bir masalla karşılaştım. Sosyal medyayı çok seviyorum; düşüncelerin hızlı bir şekilde yayılabildiği modern bir araç. Ama biliyorsunuz, düşünceler her zaman doğru ya da paylaşılası olmuyor. Conte ile benim aramda her zaman 'üç C'yi –Karakter, Yetkinlik ve Cesaret– benimseyen erkekleri birleştiren özel bir uyum olmuştur. Bu nitelikler sadece Napolililer arasında değil, herkes arasında değer görür. Bazı saçmalıkları okuyan taraftarlara şunu söylüyorum: Napoli'nin, oyuncuların ve benim yanımda Antonio Conte gibi bir 'gerçek adam'ın bulunmasından gurur duyuyorum. Mesleği uğruna hayatının her saniyesini büyük bir fedakârlık ve adanmışlıkla harcayan biri. Bu, bugün bir kulübe, oyunculara ve Napoli gibi talepkâr taraftarlara verilebilecek en önemli güvencedir."