Napoli'den çarpıcı Mourinho açıklaması: Burada geleceği yok

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

OSIMHEN AÇIKLAMASI

Victor Osimhen'in 'geleceğime dair kararımı verdim' açıklamasını değerlendiren De Laurentiis, "Bunu biliyorduk, aksi takdirde yeni anlaşma için görüşmeler bu kadar uzun sürmezdi. Muhtemelen geçen yaz Real Madrid, Paris Saint-Germain ya da bir İngiliz kulübüne katılacaktı." dedi.

"MOURINHO'NUN BURADA GELECEĞİ YOK"

Napoli'nin teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile ilgilendiği iddialarını yanıtlayan Napoli Başkanı, "Jose Mourinho ile çok iyi ilişkilerim var ve kendisini çok severim. Ancak onu Napoli'nin başına getirmeyeceğim. Bana kalırsa Jose'nin İtalya'da bir geleceği yok. Mazzarri, buradaki görevini tamamladı. Teknik direktörlük konusunda bir değişime gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"PARANIN KOKUSUNU ALDI"

Son olarak Piotr Zielinski'nin Inter'e transfer olacağı iddialarını değerlendiren De Laurentiis, "Zielinski'nin buradaki maaşı, Inter'in önerdiği söylenen maaştan çok daha yüksek. Inter CEO'su Marotta'ya davranışlarından memnun olmadığımı söyledim, gülerek 'iddialar doğru değil' dedi. Belki de Zielinski'nin menajeri paranın kokusunu almıştır." sözlerini sarf etti.