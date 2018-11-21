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Napoli'den Cavani transferine şartlı onay

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, PSG'nin yıldız golcüsü Cavani'nin dönüşüne onay verdi ancak şartlarıyla.

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İtalya Serie A Ligi ekipleriden Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, PSG'nin Uruguaylı golcüsü Cavani'nin transferine dair konuştu.
 
Başkan De Laurentiis, yaptığı açıklamada Cavani'nin dönüşüne onay verdiğini dile getirirken kendi şartlarını da açıkladı.
 
Buna göre Uruguaylı golcünün transferinin gerçekleşmesi halinde öncelikle kendisinin verebileceği ücreti kabul etmesi gerekitğini söyleyen Napoli başkanı, sonrasında kararın Ancelotti'nin olduğunu dile getirdi.
 
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in Cavani ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
 
"Paris Saint-Germain sezon sonunda Cavani'yi bedava verirse ve o da yıllık 6-7 milyon euro ücrete gelmeyi kabul ederse, geri dönebilir. Ama Ancelotti'nin de onaylaması lazım."
 
Edinson Cavani, PSG macerası öncesinde Napoli'de top koşturmuş ve 138 karşılaşmada 104 gol 18 asistlik performans sergileyerek İtalyan ekibinin unutulmazları arasına girmişti.

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