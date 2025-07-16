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Spor

Napoli'den Ederson hamlesi

İtalyan ekibi Napoli, adı Galatasaray ile anılan 31 yaşındaki file bekçisi Ederson için hamlede bulundu.

HABER MERKEZİ16 Temmuz 2025 Çarşamba 10:54 - Güncelleme:
Napoli'den Ederson hamlesi
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Victor Osimhen transferi için Galatasaray ile temas halinde olan Napoli, kaleci transferinde de sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Ederson için hamlede bulundu.

CONTE KALECİ İSTİYOR

Romano'nun haberine göre, Napoli, teknik direktör Antonio Conte'nin talebi doğrultusunda bu yaz yeni bir kaleci transfer etmek istiyor.

GİRİŞİM YAPILDI

Napoli, bu doğrultuda geçen hafta Manchester City'den Ederson için girişimlerde bulundu. Ancak 31 yaşındaki file bekçisinin şu anda İtalyan ekibine transferinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Brezilyalı file bekçisinin kulübü Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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