20 Ağustos 2025 Çarşamba
Spor

Napoli'den Eljif Elmas hamlesi

İtalyan ekibi Napoli, eski oyuncusu Eljif Elmas için Leipzig'e 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve maaşını karşılamayı teklif etti.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 17:46
Napoli'den Eljif Elmas hamlesi
ABONE OL

Napoli, Leipzig forması giyen eski futbolcusu Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak istiyor.

NAPOLI'NİN YAPTIĞI TEKLİF

Matteo Moretto'nun haberine göre, Napoli, Eljif Elmas için Leipzig'e 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve Makedon oyuncunun maaşını karşılamayı teklif etti.

Napoli'nin 25 yaşındaki futbolcu için sunduğu kiralık teklifte zorunlu olmayan 11.5 milyon euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da yer alıyor.

ÖDENEN BONSERVİS

Leipzig, Eljif Elmas'ı Ocak 2024'te Napoli'den 24 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Eljif Elmas'ın Leipzig ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

