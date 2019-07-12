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Napoli'den Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri

Eljif Elmas transferi için Napoli ile sıkı bir pazarlık halinde olan Fenerbahçe’ye İtalyan devinden sürpriz bir öneri geldi. Napoli, kadroda düşünmediği Marko Rog ve Amin Younes’i Sarı-Lacivertlilere önerdi.

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Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine iki sürpriz isim girdi. Napoli kulübünün sportif direktörü Giuntoli'nin Eljif Elmas için yapılan pazarlıklarda, kadroda düşünülmeyen Marko Rog ve Amin Younes'i Sarı- Lacivertliler'e teklif ettiği öğrenildi.
 
ŞİMDİ GÖZLER ERSUN YANAL'DA
 
Giuntoli'nin iki futbolcuyu kiralık olarak verebileceklerini ilettiği belirlendi. Fenerbahçe yönetimi, konuyu Ersun Yanal'la paylaşıp kesin kararını verecek.
 
SEVİLLA'YA KİRALANMIŞTI
 
Napoli'nin önerdiği isimlerden Marko Rog 8 numara pozisyonunda oynuyor. Hırvat yıldız geçen sezon Sevilla'ya kiralanmıştı. Rog 16 kez milli takım formasını giyerken 1 de gol attı.
 
5 KEZ ALMANYA FORMASI GİYDİ
 
Younes ise her iki kanatta görev yapıyor. 5 kez Alman Milli Takımı'nda oynayan Lübnan asıllı futbolcu geçen sezon bedelsiz olarak Ajax'tan transfer oldu. 25 yaşında ve 1.68 boyunda.
 
(Takvim)

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