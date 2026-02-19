İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Napoli'den Galatasaray'a Noa Lang jesti! Son karar sezon sonunda verilecek

Galatasaray'ın ara transferde Napoli'den kiraladığı Noa Lang, Juventus karşısındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Hollandalı yıldızın sergilediği futbol sonrası gözler, sözleşmesindeki satın alma opsiyonuna çevrildi.

19 Şubat 2026 Perşembe 07:32
Napoli'den Galatasaray'a Noa Lang jesti! Son karar sezon sonunda verilecek
G.Saray'ın devre arasında Napoli'den kiraladığı Noa Lang, Juventus karşısındaki performansıyla geceye damga vurdu. Hollandalı yıldızın zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı şimdiden merak konusu oldu.

Yönetim ve teknik heyet, Lang'ın formundan oldukça memnun olsa da son karar sezon sonunda verilecek. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun 30 milyon euroluk opsiyonu için Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, Sarı-Kırmızılı yönetimle yaptığı görüşmelerde büyük bir jeste imza attığı ortaya çıktı. Başkan De Laurentiis, bonservisin alınması halinde 30 milyon euronun üç taksitle ödenebileceği bir seçenek sunarak G.Saray'ın elini güçlendirdi. Yarım sezon için G.Saray'dan 1 milyon 750 bin euro garanti ücret alacak olan Lang için İtalyan ekibine de 2 milyon euro kiralama bedeli ödendi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan yıldız oyuncunun geleceği, sergileyeceği performansa göre şekillenecek.

