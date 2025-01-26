İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2025 Pazar / 27 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Napoli'den Garnacho ve Adeyemi açıklaması
Spor

Napoli'den Garnacho ve Adeyemi açıklaması

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, transfer gündeminde yer alan Alejandro Garnacho ve Karim Adeyemi hakkında konuştu.

Haber Merkezi26 Ocak 2025 Pazar 17:25 - Güncelleme:
Napoli'den Garnacho ve Adeyemi açıklaması
ABONE OL

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Manna, gündeme gelen Alejandro Garnacho ve Karim Adeyemi ile ilgili, "Garnacho ve Adeyemi gündemimizde ancak ilgilendiğimiz tek oyuncular onlar değil. Bazı seçenekleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Kesinlikle piyasa değerinin üzerinde ödeme yapmayacağız." dedi.

Transfer konusunda açıklamalarına devam eden Manna, "Khvicha Kvaratskhelia'yı satarak oyuncunun istediği bir anlaşma yaptık ve bu gerekli bir durumdu. Sadece transfer ücreti konusunda değil maaş konusunda da kendi iç kriterimize uyacağız. Birkaç seçeneği değerlendiriyoruz. Taraftarımıza boş yere umut vermek için yanlış olur ama kadroyu genişletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.