İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2024 Perşembe / 19 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3328
  • EURO
    35,0891
  • ALTIN
    2308.69
  • BIST100
    9079.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Napoli'den iç transferde Kvaratskhelia harekatı!
Spor

Napoli'den iç transferde Kvaratskhelia harekatı!

Serie A ekiplerinden Napoli. takımın Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia ile sözleşme yenileme görüşmeleri için girişimlere başladı.

28 Mart 2024 Perşembe 21:43 - Güncelleme:
Napoli'den iç transferde Kvaratskhelia harekatı!
ABONE OL

Serie A ekibi Napoli, Gürcü yıldız futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia için harekete geçti.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Napoli, birçok talibi bulunan Kvaratskhelia'yı en az bir sezon daha takımda tutmak istiyor. Bu doğrultuda İtalyan kulübünden hamle geldi.

MAAŞINDA İYİLEŞTİRMEYE GİDİLECEK

Napoli'nin 2027 yılında sözleşmesi sona erecek 23 yaşındaki Kvaratskhelia'nın 1.5 milyon euro olan maaşında iyileştirmeye giderek 4.5 milyon euro'ya çıkarmayı planladığı aktarıldı. Ayrıca yeni sözleşmede yıldız oyuncunun sözleşmesini 2028 ya da 2029 yılına kadar uzatmayı hedeflediği belirtildi.

BABASINDAN ONAY ÇIKTI

Haberde ayrıca Kvaratskhelia'nın babası ve menajerinin Kvaratskhelia'nın en az bir sezon daha Napoli'de kalmanın gelişimine fayda sağlayacağını inandıkları ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasını 38 kez terleten Kvaratskhelia, bu maçlarda 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.