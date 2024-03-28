Napoli'den iç transferde Kvaratskhelia harekatı!

Serie A ekibi Napoli, Gürcü yıldız futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia için harekete geçti.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Napoli, birçok talibi bulunan Kvaratskhelia'yı en az bir sezon daha takımda tutmak istiyor. Bu doğrultuda İtalyan kulübünden hamle geldi.

MAAŞINDA İYİLEŞTİRMEYE GİDİLECEK

Napoli'nin 2027 yılında sözleşmesi sona erecek 23 yaşındaki Kvaratskhelia'nın 1.5 milyon euro olan maaşında iyileştirmeye giderek 4.5 milyon euro'ya çıkarmayı planladığı aktarıldı. Ayrıca yeni sözleşmede yıldız oyuncunun sözleşmesini 2028 ya da 2029 yılına kadar uzatmayı hedeflediği belirtildi.

BABASINDAN ONAY ÇIKTI

Haberde ayrıca Kvaratskhelia'nın babası ve menajerinin Kvaratskhelia'nın en az bir sezon daha Napoli'de kalmanın gelişimine fayda sağlayacağını inandıkları ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasını 38 kez terleten Kvaratskhelia, bu maçlarda 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.