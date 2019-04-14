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Napoli'den Juventus'a izin yok

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. sırasındaki Napoli, Chievo'yu 3-1 yenerek lider Juventus ile arasındaki farkı 17 puana indirdi.

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Serie A'nın 32. haftasına lider Juventus'un 20 puan arkasında 2. sırada başlayan Napoli, lig sonuncusu Chievo'ya konuk oldu.

Napoli, Koulibaly'nin 15 ve 81, Milik'in 64. dakikadaki golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Chievo'nun golünü, 90. dakikada Cesar kaydetti.

Bu sonuçla Napoli, Juventus'un bitime 6 hafta kala şampiyonluk kutlaması yapmasına izin vermedi.

Kümede kalma sınırı ile arasındaki fark 20 puana çıkan Chievo ise bu sezon Serie A'ya veda eden ilk kulüp oldu.

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