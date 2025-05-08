Napoli'den Kevin De Bruyne operasyonu!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, büyük ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. İtalyan ekibi, Manchester City'nin dünya yıldızı futbolcusu Kevin De Bruyne'yi gözüne kestirdi.

Gianluca di Marzio'nun haberine göre; Napoli, önümüzdeki sezon Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunuyor.

Bu transferi bitirmek isteyen Napoli'nin, De Bruyne'yi ikna etmesi adına Belçika Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Romelu Lukaku'yu da devreye soktuğu öne sürüldü.

Öte yandan haberde, kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen, 33 yaşındaki futbolcuya Liverpool'dan da ilgi olduğu belirtildi.

Bu sezon 36 resmi maçta Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne, 6 gol ve 8 asist yaptı. Yıldız futbolcu, Manchester City'de 1 Şampiyonlar Ligi ve 6 Premier League şampiyonluğu yaşadı.